Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Tabakwaren aus Tankstelle gestohlen

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in eine Tankstelle an der Kirchstraße eingebrochen. Gegen 1.30 Uhr warfen sie einen Gullideckel durch die Scheibe der Eingangstür und entwendeten Zigaretten im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell