Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzung der Einzelmeldung zum vermissten 30-jährigen Erntehelfer aus Emstek OT Halen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Halen, dortiger Badesee - Auffinden des vermissten polnischen Erntehelfers

Nachdem zunächst eingeleitete Suchmaßnahmen am 19. Juni 2021 nach dem vermissten 30-jährigen Mann aus Polen ergebnislos verliefen, wurden die Suchmaßnahmen am heutigen Morgen unter Einsatz von zehn Tauchern der sog. Technischen Einheit am Standort der Bereitschaftspolizei Oldenburg, fortgesetzt. Um 09.40 Uhr konnte die vermisste Person leblos im Uferbereich des Badesees aufgefunden und durch die Tauchergruppe geborgen werden. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand ist von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Offensichtliche Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Zur zweifelsfreien Klärung der Todesursache des 30-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Oldenburg eine gerichtsmedizinische Untersuchung seines Leichnams angeordnet. Die Durchführung der Obduktion wird am morgigen Tag im Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, Außenstelle Oldenburg, erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell