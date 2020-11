Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Versuchter Wohnungseinbruch

Radolfzell / LKR KonstanzRadolfzell / LKR Konstanz (ots)

Radolfzell: Am 06.11.20 bemerkte der Eigentümer eines Wohnhauses in der Konstanzer Str. mehrere Hebelspuren an seiner Haustüre. Die bislang unbekannten Täter versuchten mit einem Werkzeug die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die genaue Tatzeit konnte der Geschädigte nicht weiter eingrenzen. Das Polizeirevier Radolfzell (Tel. 07732/950660) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Priller, PHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell