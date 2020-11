Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pkw prallt gegen Kleinkraftrad

Zeugensuche

SteißlingenSteißlingen (ots)

Am Freitagabend gegen 19:50 befuhren ein 17-jähriger Lenker eines Kleinkraftrades (KKR) und eine 66-jährige Lenkerin eines Opel Corsa die L 189 von Beuren a.d.A. kommend in Richtung Volkertshausen. In der Folge fuhr der Pkw ungebremst auf das vorausfahrende KKR auf. Beim anschließenden Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Ungeklärt ist, ob das Rücklicht am KKR zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell