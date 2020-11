Polizeipräsidium Konstanz

Engen-Anselfingen: Im Verlauf der vergangenen Woche bis Freitag wurde das Gatter eines landwirtschaftlichen Heuballenlagers an der L224 am Ortseingang Anselfingen durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- EUR. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Peugeot handeln. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Singen, Tel. 07771/8880.

