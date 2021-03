Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - #polsiwi

Siegen/Volkholz (ots)

Im Kreisgebiet sind am Wochenende gleich zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen worden.

In der Frankfurter Straße in Siegen wurde der Automat zwischen Samstagabend (27.03.2021) und Sonntagmittag (28.03.2021) offenbar mit einer Flex aufgebrochen. Anschließen entwendeten der/die Täter den gesamten Inhalt samt Bargeld.

Ein zweiter Fall ereignete sich ebenfalls am vergangenen Wochenende in Bad Laasphe-Volkholz. Zeugen hatten beobachtet, dass der Zigarettenautomat in der Volkholzer Straße offen stand. Auch hier entwendeten der/die unbekannte/n Täter alle Zigarettenschachteln sowie das Bargeld.

Wie hoch die Tatbeute in beiden Fällen ist, ist unklar. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Taten unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell