Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: POL-SI: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.03.2021) gegen 15:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Quadfahrer die L720 aus Richtung Erndtebrück kommend in Richtung Benfe. Im Bereich Ludwigseck wendete der Quadfahrer und übersah hierbei den nachfolgenden 67-jährigen Motorradfahrer. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell