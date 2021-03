Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geldbeutel aus Einkaufstasche gestohlen - 7.500 Euro abgehoben - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Einer 67-Jährigen ist am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr (25.03.2021) in einem Supermarkt in der Wenschtstraße in Siegen-Geisweid das Portemonnaie gestohlen worden. Die Seniorin hatte ihren Einkaufswagen nach ersten Erkenntnissen kurz unbeaufsichtigt gelassen. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter den Geldbeutel aus der Einkaufstasche.

Kurze Zeit später gegen 14 Uhr wurden mit verschiedenen EC-Karten der Frau insgesamt 7.500 Euro abgehoben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei Siegen-Wittgenstein: Lassen sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt - auch nicht für einen kurzen Moment. Tragen sie ihren Geldbeutel immer nah am Körper, um Dieben keine Chance zu geben.

