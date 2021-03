Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Jugendliche wollten Mann erpressen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagnachmittag (26.03.2021) gegen 14:30 Uhr haben vier Jugendliche in Siegen versucht, einen 28-Jährigen zu erpressen. Der Mann sollte in einem Geldinstitut an der Koblenzer Straße Geld abheben.

Die zwischenzeitig verständigte Polizei nahm die vier Verdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.

Aufgrund des jugendlichen Alters der Tatverdächtigen werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell