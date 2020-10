Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall mit Sachschäden

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Kreuzungsbereich Atenser Allee, Ecke Viktoriastraße in Nordenham.

Ein 22-Jähriger Nordenhamer befuhr mit seinem VW die Atenser Allee in Richtung stadteinwärts und wollte nach links in die Viktoriastraße einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 43-Jährige aus Nordenham mit ihrem Peugeot die Atenser Allee in Richtung stadtauswärts. Es kam zu einem Zusammenstoß des Linksabbiegers mit der Geradeausfahrenden.

Personen kamen nicht zu Schade.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell