Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 98km/h bei erlaubten 50 km/h innerorts +++ Spitzenreiter bei Geschwindigkeitsmessung

Delmenhorst (ots)

Durch die Polizei Delmenhorst wurden am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, in der Zeit von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrich-Ebert-Allee, Höhe des dortigen Finanzamtes in Delmenhorst durchgeführt.

Es konnten diverse Verstöße im Anzeigenbereich festgestellt werden.

Spitzenreiter allerdings war ein 23-Jähriger Mann aus Stuhr, der mit 98 km/h bei erlaubten 50 km/h innerorts gemessen wurde. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

