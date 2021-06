Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 18. Juni 2021, gegen 10.00 Uhr, aus der Handtasche einer 81-jährigen Frau aus Friesoythe ihre braune Geldbörse der Marke Louis Vitton, während sie in einem Verbrauchermarkt an der Ellerbrocker Straße Einkäufe erledigte.. In der Geldbörse befanden sich Bargeld sowie diverse persönliche Papiere (Bundespersonalausweis, Debitkarte, Girocard, ec-Karte, Kreditkarte, Führerschein sowie diverse Mitglieds- und Kundenkarten), Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

