Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand im Kinderzimmer

Am Sonntag, 20. Juni 2021, kam es um 11.20 Uhr in der Elisabethfehner Straße zu einem Brandgeschehen: Ein 6-jähriger hatte in seinem Kinderzimmer mit einem Feuerzeug gespielt. Hierdurch war eine Decke sowie ein Kissen in Brand geraten. Der Junge wandte sich direkt an seine Mutter, welche direkt die Feuerwehr alarmierte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die Mutter das Feuer eigenständig löschen können. Die Freiwilligen Feuerwehren Ramsloh und Scharrel waren mit insgesamt 45 Kameraden im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, den 20.Juni 2021, gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Straße Zum Pehmertanger Weg in Richtung Markhausen. Ein 46-jähriger Saterländer fuhr mit seinem PKW den Pehmertanger Weg in Richtung Friesoythe und missachtete die Vorfahrt des Saterländers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell