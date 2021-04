Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigarettenautomaten von Wand gerissen

Ahaus (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten samt Inhalt hatten es Unbekannte in Ahaus abgesehen. Das Gerät hing an einem Geschäftsgebäude an der Coesfelder Straße/Adenauerring. Nun sind an vier Stellen gebrochene Klinkersteine und Löcher im Mauerwerk zu sehen. Mutmaßlich haben die Täter den Automaten zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag, 06.00 Uhr, von der Wand gerissen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell