Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210111.2 Kiel: Zeugen gesucht - Unbekannte entsorgen Unmengen an Bauschutt

KielKiel (ots)

In der ersten Januarwoche entsorgten unbekannte Täter unter der Holtenauer Hochbrücke und in Friedrichsort große Mengen an Bauschutt. Bei dem Abfall dürfte es sich ersten Einschätzungen zu Folge um Reste einer kompletten Renovierung handeln. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Letzte Woche legten unbekannte Täter unter der Holtenauer Hochbrücke auf dem dortigen Skaterplatz sowie in Kiel-Friedrichsort im Palisadenweg auf dem Parkplatz 3 Unmengen an Bauschutt ab. Insgesamt käme man bei der Masse des Abfalls, in dem sich unter anderem Fliesen- und Betonreste, Porenbetonsteine und Sanitäreinrichtungsgegenstände wie Wasch- und Toilettenbecken befanden, auf mehrere LKW-Ladungen.

Besonders auffällig waren vier große Toilettenpapierspender, die im gewerblichen Bereich wie zum Beispiel in Gaststätten zum Einsatz kommen, sowie zehn gemusterte Stuhlauflagen. Die Ermittler gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Bauschutt aus der Renovierung eines gewerblichen Betriebs stammt. Ob der Täter alleine oder gemeinschaftlich handelte, ist noch nicht bekannt. Der Transport des Bauschutts dürfte mit einem kippfähigen LKW erfolgt sein.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeibezirksrevier Kiel unter 0431 / 160 1503 in Verbindung zu setzen.

Julia Bunge

