Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Brenz - Unbekannter beschädigt Streifenwagen

Einen Außenspiegel an einem geparkten Polizeiauto trat ein bislang unbekannter Mann ab.

Ulm (ots)

Beamte des Polizeireviers Heidenheim parkten am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ihren Streifenwagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ludwig-Lang-Straße. Als sie ca. 15 Minuten später wieder zurückkamen, stellten sie fest, dass ein unbekannter Täter den Außenspiegel auf der Fahrerseite abgetreten hatte. Eine Zeugin gab gegenüber den Beamten an, dass sie den Täter beobachtete. Sie beschrieb den Unbekannten als Mitte 20 und ca. 165 cm groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Hose.

