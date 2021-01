Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210108.1 Kiel: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle in Mettenhof gesucht

KielKiel (ots)

Am Donnerstagabend überfiel ein unbekannter Mann eine Tankstellenmitarbeiterin in Kiel-Mettenhof. Der Täter schüchterte die Angestellte ein und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete eine mittlere, dreistellige Summe und flüchtete.

Um 21:08 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Tankstelle im Skandinaviendamm 301 in Kiel-Mettenhof. Er schüchterte die Angestellte ein, trat dann an den Kassentresen heran und forderte von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin, welche die Kasse gerade geöffnet hatte, legte das Bargeld in einen vom Täter mitgeführten Beutel. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Nähere Angaben zum Täter können nicht gemacht werden.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0431 - 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Julia Bunge

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell