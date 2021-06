Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Heckenbrand in 26219 Bösel OT Petersdorf

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 15.30h, geriet in der Straße "Am Sportplatz", im Rahmen von Gartenarbeiten, eine Thuja-Hecke in Brand. Durch das schnelle Einschreiten des Hauseigentümers sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bösel konnte der Brand zügig gelöscht werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für umliegende Objekte. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel war mit zwei Einsatzfahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell