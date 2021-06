Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Pfandflaschen

Im Zeitraum vom 18.06.2021/19:00 Uhr bis zum 19.06.2020/06:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter Pfandflaschen im Wert von etwa 100 Euro von einem Firmengelände in der Straße Krapendorfer Kämpe in 49661 Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 19.06.2021, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, einen anderen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen parallel zur Fahrbahn im Soestenweg in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 19. Juni 2021 bis 20. Juni 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta führten von Samstag, 19. Juni 2021, 04.30 Uhr, bis Sonntag, 20. Juni 2021, 04.30 Uhr, zu keinem Ordnungswidrigkeitenverfahren.

