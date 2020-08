Polizei Bielefeld

POL-BI: Schaufensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen - Fluchtwagen startet ohne Komplizen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Ubbedissen - In Ubbedissen sind Unbekannte am Donnerstag, 13.08.2020, in einen Handy-Shop eingebrochen. Als sie von einem Zeugen bemerkt wurden, ergriffen sie auf unterschiedliche Art die Flucht.

Gegen 02:30 wurden Zeugen durch ein lautes Klirren an der Detmolder Straße, in Nähe der Einmündung der Ubbedisser Straße, geweckt. Die Schaufensterscheibe eines Geschäfts für Telekommunikationsartikel war zerstört und ein roter Kleinwagen stand davor. Ein Anwohner schrie die ertappten Einbrecher durchs Fenster an und informierte die Polizei.

Während der wartende Komplize mit quietschenden Reifen in dem Auto auf der Detmolder Straße stadtauswärts davonfuhr, kamen zwei weitere Einbrecher aus dem Geschäft gestürmt. Die beiden trugen jeweils Tüten bei sich und liefen stadtauswärts dem Fluchtfahrzeug hinterher. Ein Notebook blieb bei der Flucht an der Detmolder Straße zurück.

Der Betreiber des Geschäfts gab an, dass die Diebe Schutzhüllen und Display-Schutzfolien gestohlen haben.

