Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl von Lebensmitteln

In der Zeit zwischen Samstag, 19. Juni 2021, 07.00 Uhr, und Sonntag, 20. Juni 2021, 23.45 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam das Schloss eines auf einem Firmenparkplatz in der Heinrich-Beckermann-Straße abgestellten Sattelaufliegers und entwendeten daraus mehrere Kartons mit Geflügel-Produkten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Garrel - Diebstahl von Bargeld, Wasserpfeifen und Tabakwaren

Am Samstag, 20. Juni 2021, gegen 00.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Kiosk in der Sager Straße. Er verwickelte einen der Mitarbeiter in ein Gespräch und entwendete im Zuge dessen den Schlüssel für die Eingangstür des Geschäfts. Nachdem die Mitarbeiter den Laden verlassen hatten, kehrte der Beschuldigte zurück, öffnete mit dem vorher entwendeten Schlüssel den Verkaufsraum und entwendete Bargeld, Wasserpfeifen und Tabakwaren. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 1,70 Meter groß, - schlanke Erscheinung, - asiatisches Aussehen, - dunkler Hauttyp, - schwarze, kurze Haare, - dunkle Augenfarbe

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines LKW mit Sattelauflieger

Am Sonntag, 20. Juni 2021, zwischen 02.30 Uhr bis 16.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Westallee einen dort auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten LKW samt Auflieger. Bei dem LKW handelt es sich um einen VOLVO FH, FIN: YV2RTW0A0KB904194 mit dem amtlichen Kennzeichen: CLP-HB 968. Der

Der Sattelauflieger ist vom Hersteller KNAPEN (NL), FIN: XPNK0C100LD072662. Das Kennzeichen des Aufliegers lautet: CLP-HV 291.

Das entwendete Fahrzeug samt Auflieger wurde am Sonntag, 20.06.2021, gegen 21:25 Uhr, in einer Parkbucht in 49597 Rieste, Celler Straße, dortiges Gewerbegebiet, durch einen Zeugen festgestellt, welcher über die sozialen Medien (Instagram) von dem Diebstahl erfahren hatte. Zum Auffindezeitpunkt wies der LKW folgende Beschädigungen auf: Die Beifahrerseite des Sattelaufliegers wies mehrere Kratzer auf. Zudem fehlte auf der Beifahrerseite am Sattelauflieger der hintere Kotflügel. Auch waren die Rückfahrlampe, die Seitenbegrenzungslampe sowie das Rücklicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Arztpraxis

Am Samstag, 20. Juni 2021, zwischen 00.00 Uhr - 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Hauptstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20. Juni 2021, gegen 05.30 Uhr, wurde in der Soestenstraße ein 28-Jähriger aus Cloppenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle entstand der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab um einen Wert von 0,78 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass dem 28-Jährigen die Fahrerlaubnis aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden war. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Garrel OT Nikolausdorf - Verkehrsunfall durch Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20.06.2021, gegen 08:50 Uhr, wurde durch Zeugen ein verunfallter PKW in einem Graben an der Nikolausdorfer Straße gemeldet. Der verunfallte Fahrzeugführer sei augenscheinlich unverletzt und an einer polizeilichen Unfallaufnahme nicht interessiert. Zwei weitere männliche Personen seien mit einem PKW vor Ort erschienen und gerade im Begriff, den verunfallten Pkw aus dem Graben zu ziehen, damit der Fahrzeugführer weiterfahren könne. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrer des verunfallten PKW, ein 26-jähriger Mann aus Garrel, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab um einen Wert von 2,55 Promille. Zudem konnte der 26-Jährige den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2100 Euro. Auch einer der Bergungshelfer, ein 28-Jähriger Mann aus Garrel, wirkte auf die Beamten alkoholisiert. Da er mit dem PKW zur Unfallstelle gefahren war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Promillewert von 0,67. Auch der 28-Jährige konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 20. Juni 2021, kam es gegen 17.45 auf der Molberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Molberger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommende 26-Jähriger aus Cloppenburg musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und überfuhr einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich aber anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des 26-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell