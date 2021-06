Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann muss in verqualmter Wohnung geweckt werden

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 18.06.2021, musste ein Mann in Lörrach-Brombach in seiner verqualmten Wohnung geweckt werden. Gegen 02:15 Uhr war eine Polizeistreife in der Nähe im Einsatz und hörte einen Rauchmelder piepsen. Bei der Absuche der Umgebung konnte die betroffene Wohnung ausfindig gemacht werden. Starker Rauch quoll heraus. Durch laute Rufe konnte der 50-jährige Wohnungsinhaber geweckt werden. Er brachte gleich ein qualmendes Brett nach draußen. Dieses hatte sich auf dem unabsichtlich noch eingeschalteten Herd entzündet. Der Wohnungsinhaber hatte tief geschlafen und wurde erst durch die Rufe auf die gefährliche Situation aufmerksam. Verletzt wurde er nicht, Sachschaden entstand nur am Brett. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

