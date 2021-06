Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: 13-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Sturz

Freiburg (ots)

Mit dem Rettungsdienst musste am Donnerstagmorgen, 17.06.2021, gegen 07.20 Uhr, ein 13 Jahre altes Mädchen ins Krankenhaus. Sie fuhr zuvor mit ihrem Pedelec die Verbindungsstraße bei Herrenschwand bergab, kam ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht, ein Helm wurde getragen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

md/ma

