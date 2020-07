POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Polizeipräsidium Osthessen

Gegen Baugerüst gefahren Unter-Seibertenrod (P) Am 29. Juli gegen 20:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Am Rainbaum" und wollte in Höhe der Friedhofshalle mit seinem Opel Insignia wenden. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen das derzeit an der Friedhofshalle befindliche Baugerüst. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte das Baugerüst ein. Der 25-jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch durch die Aussage von Zeugen ermittelt werden. Da der 25-jährige nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

