POL-MG: Zwei Verkehrsunfälle und weitere strafrechtliche Vorwürfe 19-Jähriger Autofahrer prallt gegen Stützpfeiler - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mönchengladbach (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist heute Morgen, gegen 5 Uhr, mit einem roten Kleinauto in Mönchengladbach auf der Schlossstraße gegen einen Stützpfeiler eines Hausvordaches gefahren. Bei dem Aufprall wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Bei diesem Verkehrsunfall handelt es sich um den zweiten Unfall des 19-Jährigen an diesem Morgen. Am Auto entstand Totalschaden. Zuvor war der junge Mann über die Schlossstraße gefahren und etwa in Höhe der Hermann-Löns-Straße in den ersten Verkehrsunfall verwickelt.

Nach Zeugenaussagen habe er mit seinem Fahrzeug die Fahrt verlangsamt. Dabei sei er linksseitig von einem anderen Auto überholt worden. Während Überholfvorganges sei er beim Wiederanfahren bzw. Beschleunigen gegen das linksseitig neben ihm befindliche Auto(Fiat) gefahren und habe es gestreift. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt zügig fort. Offenbar wegen unangepasster Geschwindigkeit kam er im weiteren Verlauf der Schlossstraße in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stützpfeiler des Vordaches und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer des Fiat folgte ihm bis zur zweiten Unfallstelle. Der 19-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da bei ihm der Verdacht auf Alkohol- bzw. Drogenkonsum bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich weiterhin heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug unerlaubt nutzte. Zur Überprüfung der Unfallfolgen am betroffenen Haus wurde ein Statiker hinzugezogen.(wr)

