Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter gestohlen und zuvor entwendetes Fahrrad zurückgelassen

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Betriebsgelände in Rheydt an der Friedhofstraße hat am Montag, 20. Juli, ein unbekannter Täter einen E-Scooter gestohlen und ein zuvor entwendetes Fahrrad am Tatort zurückgelassen.

Der Unbekannte war gegen 10.15 Uhr mit einem Fahrrad auf das Gelände gekommen, hatte es abgestellt, war in einen Lagerraum gegangen, hatte dort einen E-Scooter an sich genommen und war damit davongefahren. Alles ging nach Zeugenaussagen so schnell, dass keine Zeit zum Eingreifen gewesen sei. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen E-Roller der Marke Neo.

Die Täterbeschreibung: etwa 22 bis 25 Jahre alt, schmale, sportliche Figur, circa 1,70 Meter groß, dunkle, kurze Haare, eher südländisches Erscheinungsbild; bekleidet unter anderem mit einem weißen Oberteil.

Das am Tatort zurückgelassene Fahrrad - so ermittelte die Polizei - war am 14. Juni bei einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kellerräumen im Stadtteil Schrievers an der Straße Morr entwendet worden. Das Fahrrad konnte die Polizei an die rechtmäßige Eigentümerin zurückgeben.

Sachdienliche Hinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach gerichtet werden. (ds)

