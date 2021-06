Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Motorhaube im Bereich der Fahrerseite sowie beide Türen der Fahrerseite wurden am Dienstag, 16.06.2021, an einem in der Sofienstraße geparkten Pkw zerkratzt. Das Fahrzeug stand von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr an der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf 1600 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

