POL-NMS: 210619-1-pdnms Suche nach vermissten Mädchen am Einfelder See wird fortgesetzt

Die Suche nach dem vermissten 13 jährigen Mädchen, dass seit gestern, 15.30 Uhr, am Einfelder See vermisst wird, wurde am heutigen Morgen um 11 Uhr fortgesetzt.

Am gestrigen Abend musste die Suche gegen 22 Uhr aufgrund der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden.

Heute suchen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld, dem DLRG, dem Arbeitersamariterbund mit ihren Tauchern sowie zwei Spürhunde der Polizei weiter nach dem vermissten Mädchen.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

