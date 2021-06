Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210618-1-pdnms Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und PKW, drei Verletzte in Ellerdorf

Ellerdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 17.06.2021 gegen 15.00 Uhr war ein Rettungswagen mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz in Ellerdorf.

An der Kreuzung Eisendorfer Weg / Bastweg in Ellerdorf fuhr der Rettungswagen mit eingeschalteten Blaulicht in den Kreuzungsbereich hinein, übersah dabei aber einen VW Touareg, der auf dem vorfahrtsberechtigen Eisendorfer Weg fuhr. Der 58 jährige Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Rettungswagen hinein. Durch den Aufprall kippte der Rettungswagen auf die Seite.

Bei dem Unfall wurden die 21 jährige Fahrerin sowie die 41 jährige Beifahrerin des Rettungswagens schwer verletzt, der Fahrer des VW Touareg wurde ebenfalls bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog die 41 jährige Beifahrerin in die Uni-Klinik Kiel, die 21 jährige Fahrerin des Rettungswagen wurde ins FEK Neumünster verbracht. Der 58 jährige VW Fahrer wurde in die Imlandklinik nach Rendsburg verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 60000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell