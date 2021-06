Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210617-2-pdnms Zeugenaufruf nach Raub, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Ergänzend zu der Pressemitteilung zum Handtaschenraub im Stadtpark in Rendsburg, zum Nachteil einer 92-Jährigen, die mit einem Rollator am 14.05.2021 unterwegs war, wird ein weiterer Zeugenaufruf gestartet. Bei der Tat wurde der älteren Dame von zwei männlichen Jugendlichen ihre rote Handtasche mit ihrer grauen Geldbörse entwendet. Die Rentnerin stürzte bei der Tat und wurde dadurch leicht verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine Frau mit zwei Kindern den flüchtenden Tätern entgegengelaufen sei. Diese Zeugin befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Tel.: 04331/208450 zu melden.

