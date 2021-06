Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210617-1-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung in Beldorf gesucht

Beldorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Unbekannte Täter haben am gestrigen Abend manipulierte Kronkorken auf die Dorfstraße in Beldorf gelegt. Die Kronkorken werden so manipuliert, das ein ca. 5 cm langer Nagel durch den Kronkorken gesteckt und dieser dann auf die Straße gelegt wird. Im letzten Sommer hatten bereits zwei Geschädigte sich bei der Polizeistation in Hanerau-Hademarschen gemeldet und eine Sachbeschädigung in gleicher Form erstattet. In den beiden Fällen aus dem letzten Sommer war der Tatort ebenfalls die Dorfstraße in Beldorf.

Die Polizei in Hanerau-Hademarschen sucht jetzt nach Zeugen. Wer konnte verdächtige Beobachtungen am gestrigen Abend machen, wer hat ggf. ebenfalls schon manipulierte Kronkorken gesehen oder gefunden?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hanerau-Hademarschen unter der Rufnummer 04872-5229930.

Sönke Petersen

