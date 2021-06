Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210615-3-pdnms Fahrraddieb in Neumünster geschnappt

Neumünster (ots)

Am gestrigen Tag, den 14.06.2021, kam gegen 13.00 Uhr eine trauriger 14 jährige Fahrradbesitzer zusammen mit ihrem Vater zum 1. Polizeirevier Neumünster, um den Diebstahl ihres Fahrrades zu melden. Die Schülerin hatte ihr Fahrrad an einer Schule in der Böcklersiedlung gegen 09.30 Uhr verschlossen abgestellt, gegen 11.30 Uhr stellte sie dann fest, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde, obwohl es mit einem Kettenschloss gesichert war.

Eine Beamtin nahm die erforderlichen Daten auf und gab im Anschluss umgehend die Beschreibung des Fahrrades an die Streifenwagenbesatzungen heraus.

Gegen 16.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Gruppe von Jugendlicher in der Färberstraße in Neumünster auf, einer dieser Jugendlichen, ein 15 jähriger Junge, schob ein Fahrrad, das genau zu der Beschreibung des gestohlenen Fahrrades passte.

Eine Überprüfung ergab, dass es sich tatsächlich um das Fahrrad der 14 jährigen Schülerin handelte.

Den 15 jährigen Dieb erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls, dass Fahrrad wurde von der Streifenwagenbesatzung umgehend sichergestellt und konnte noch am Abend an die glückliche Besitzerin ausgehändigt werden.

Sönke Petersen

