POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Betrunken Auto gefahren

Ein 58-Jähriger war am Donnerstagvormittag mit seinem Auto in Bretzfeld unterwegs, obwohl er betrunken war. Gegen 11.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Einsteinstraße. Die entgegenkommende Streifenbesatzung bemerkte, dass der Mercedesfahrer seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte und kontrollierten den Mann mit seinem Pkw. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 58-Jährige betrunken war. Ein durchgeführter Alkohltest zeigte knapp 1,3 Promille an. Daraufhin ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Zudem kommt eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr auf den 58-Jährigen zu.

Künzelsau-Gaisbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 8.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug bei einem Unfall bei Künzelsau-Gaisbach. Gegen 18 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 19 von Gaisbach-Süd kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Zwischen den Abfahrten Gaisbach-Süd und Gaisbach-Nord kam dem Mann ein überholender schwarzer Mercedes entgegen. Der Unbekannte übersah scheinbar den Passat des jungen Mannes, woraufhin der 22-Jährige mit seinem Wagen nach rechts ausweichen musste. Dadurch prallte der VW Passat gegen die rechte Schutzplanke. Der Überholer hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

