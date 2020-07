Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw mit Kipper geklaut

Kierspe (ots)

Am Donnerstag wurde am Schützenplatz ein Lkw gestohlen. Der blaue MAN-Laster vom Typ TGL mit dem Kennzeichen MR-EU2023 stand mindestens bis zum Dienstag auf dem Schützenplatz. Am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl des Kippers bemerkt.

