Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Update: 14.50 Uhr zu

Lauda-Königshofen:Jugendliche scheitern bei Rollerdiebstahl

Im Laufe des Tages wurde bekannt, dass vermutliche die gleiche Gruppe Jugendlicher in der Nacht versuchte, noch vier weitere Roller im Stadtgebiet von Laud zu entwenden. Hierbei entstand Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Weiterhin wurden in der Aschhausenstraße an zwei geparkten Pkw die Außenspiegel abgerissen.

Lauda-Königshofen: Jugendliche scheitern bei Rollerdiebstahl

Auf frischer Tat ertappt hat ein Zeuge in der Nacht auf Donnerstag Unbekannte bei dem Versuch einen Roller in Lauda-Königshofen zu entwenden. Gegen 2 Uhr hatte der Mann Geräusche auf dem Fußweg in der Dr.-Rudolf-Wobser-Straße gehört und die Unbekannten dann bei der Tatausführung gestört. Diese waren offensichtlich daran gescheitert, den Roller ohne Schlüssel zu starten. Infolge warfen sie das Zweirad auf Höhe des Bolzplatzes um und flüchteten. Dabei entstanden erhebliche Beschädigungen an dem Roller, wobei die genaue Höhe des Sachschadens bislang unbekannt ist. Bei den Unbekannten handelt es sich um mehrere circa 15 Jahre alte Jugendliche mit schmächtigen Figuren. Die Personen waren schwarz bekleidet. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell