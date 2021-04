Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Heilbronn: Unfall auf dem Beschleunigungsstreifen

Die Autobahnfahrt eines 23-Jährigen endete am Dienstagnachmittag nach wenigen Sekunden. Der junge Mann fuhr gegen 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim auf die A6 in Richtung Nürnberg. Vom Beschleunigungsstreifen wollte er mit seinem VW auf die durchgehende Fahrbahn wechseln übersah dabei aber vermutlich einen LKW, der dort bereits fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der Schäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Heilbronn: Mit fast 3 Promille Auto gefahren

Eine 40-Jährige wurde am Mittwochmorgen mit fast drei Promille am Steuer ihres Autos erwischt. Die Frau fuhr um kurz vor 10 Uhr auf der Heilbronner Neckartalstraße, wo sie einer Streife des Polizeireviers Böckingen auffiel. Bei einer Kontrolle kam den Beamten schnell der Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Dies wurde von einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,9 Promille anzeigte, bestätigt. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Heilbronn: Jugendlicher von Erziehungsberechtigter abgeholt

Bei der Ingewahrsamnahme eines 16-Jährigen wurden am Mittwochabend zwei Polizeibeamten verletzt. Die Beamten standen gegen 18 Uhr mit ihrem Streifenwagen an einer roten Ampel. Der 16-Jährige näherte sich auf seinem Fahrrad und fuhr demonstrativ auf seinem Hinterreifen über die rote Ampel. Als ihn die Polizisten auf sein Fehlverhalten ansprachen versuchte der 16-Jährige zu flüchten und fuhr dabei erneut über rot. Der Radfahrer konnte schließlich in der Urbanstraße eingeholt werden. Der Junge reagierte auf die Kontrolle aggressiv und warf sein Fahrrad zu Boden. Als die Streife ihn festhielt um seine Personalien zu überprüfen, versuchte sich der 16-Jährige mehrfach loszureißen, sodass ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten. Er wehrte sich allerdings so heftig dagegen, das beide Polizisten bei der Kontrolle leichte Verletzungen davontrugen. Der Jugendliche musste die Beamten aufs Polizeirevier begleiten, wo er schließlich von einer Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

Neckarsulm-Dahenfeld: Scheibe an PKW eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Sonntagnachmittag die Scheibe eines in Neckarsulm-Dahenfeld stehenden VW Polos ein. Der Wagen stand von 14 Uhr bis 15.30 Uhr an der Straße "Am Dittelberg". In dieser Zeit brachte ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre zum Bersten, indem er oder sie mit einem nicht bekannten Gegenstand darauf schlug. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Neudenau-Herbolzheim: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten, der zuvor an einem Sportheim in Neudenau-Herbolzheim angebracht war, auf. Die Täter haben den Automaten wohl zunächst mit einem Fahrzeug von dem Gebäude in der Untergriesheimer Straße abgerissen und diesen dann über den angrenzenden Sportplatz geschleppt. Auf der Tartanbahn hinter der Trainer-Bank machten sich die Unbekannten dann mit einem Winkelschleifer an dem Gerät zu schaffen und öffneten dieses gewaltsam. Zeugen, die Hinweise auf die Täter haben oder vom Sportplatz in der Nacht Geräusche wahrnahmen, die den Tatzeitpunkt genauer eingrenzen lassen, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 zu melden.

