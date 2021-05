Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt vom Tankstellengelände (geb)

Hildesheim (ots)

Alfeld. Am Samstag, 01.05.2021, gegen 18:25 Uhr kam es auf dem STAR-Tankstellengelände in der Hildesheimer Str. / Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer befuhr von der Hildesheimer Straße kommend das Tankstellengelände mit seinem blauen Pkw und Anhänger. Hierbei fuhr er zwischen zwei an den Zapfsäulen gegenüberstehenden Pkw vorbei. Aufgrund der der nicht ausreichenden Lücke, kam es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. Die Geschädigte befand sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in ihrem Pkw. Infolgedessen sprach Sie den Verursacher an und versuchte zwecks Schadensregulierung einen Personalienaustausch anzuregen. Der Verursacher zeigte sich uneinsichtig, bezahlte nach dem Tankvorgang seine Tankrechnung und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Tankstellenausfahrt / Walter-Gropius-Ring von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Tankstellengelände ist videoüberwacht und die Geschädigte fertigte eine Fotoaufnahme des Kennzeichens des verursachenden Pkw. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf ca. 100 Euro geschätzt.

Zum genannten Verkehrsunfall werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben oder Hinweise über den verursachenden Pkw und Fahrzeugführer geben können. Der/Die Fahrzeugführer-/in welcher-/e sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles an der gegenüberliegenden Zapfsäule befunden hat, wird ebenfalls gebeten sich zu melden.

Hinweise hierzu werden von dem Polizeikommissariat Alfeld, Ravenstraße 8, 31061 Alfeld (Leine) unter der Telefonnummer 05181/9116-0 entgegengenommen.

