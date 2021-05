Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Diebstahl eines fest verbauten Katalysators von einem Pkw in Gronau (Leine)in der Nacht vom 26./27.04.2021

Hildesheim (ots)

(pie) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 26.04.2021, 19:45 Uhr, auf den 27.04.2021, 06:45 Uhr, auf dem Parkplatz des Johanniter- Krankenhauses in 31028 Gronau (Leine) den fest verbauten Katalysator von einem PKW VW Polo. Zeugen, die Hinweise zu dem vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell