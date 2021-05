Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldungen PK Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 29.04.2021, kam es gegen 03:10 Uhr auf der Bundesstraße 3 auf Höhe des "Eimer Kreuzes" zu einem Verkehrsunfall. Der 42-jährige Fahrzeugführer eines Chrysler befuhr die Bundesstraße in südliche Richtung. Im Verlauf der Abfahrt zur B240 kommt der 42-jährige Elzer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug stößt hierbei im Seitenbereich mit mehreren Bäumen zusammen. Am Fahrzeug entsteht ein Totalschaden. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,57 Promille. Ihm wird daher eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Drogenfahrt in Elze

Am Donnerstag, den 29.04.2021, wurde gegen 15:00 Uhr der 21-jährige Fahrer eines Nissan in der Schillerstraße in 31008 Elze im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden durch die Beamten Hinweise auf Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein daher durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Dem 21-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)

Am Donnerstag, den 29.04.2021, kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte eine 70-jährige Fahrerin eines VW Touran den neben ihr geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete jedoch den Vorfall und merkte sich das Kennzeichen des VW Touran. Hierdurch konnte die 70-jährige Fahrzeugführerin ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund einer Verkehrsunfallflucht wurde gegen sie eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell