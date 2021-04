Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt Sarstedt, Hildesheimer Straße Höhe Nr.84 (fra)

Hildesheim (ots)

Am heutigen Tag wurde eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei Sarstedt angezeigt. Der Tatort ist eine Parkbucht in der Hildesheimer Straße Höhe der Hausnummer 84. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 29.04. von 23:00 Uhr bis zum heutigen Tag 12:45 Uhr. Dort wurde das linke Heck des ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Wer kann Hinweise auf einen möglichen Verursacher bzw. auf ein verursachendes Fahrzeug geben ? Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

