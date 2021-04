Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wasserrohrbruch in Sarstedt - ca. 25 Haushalte betroffen

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Bürgerpark 19(fm)

Am 19.04.2021, um 06:38 Uhr teilten Anwohner der Polizei mit, dass es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Die Polizeibeamten stellten in der Straße Am Bürgerpark in Sarstedt fest, dass aus dem Asphalt kleine Wasserfontänen spritzten. Nachdem die Verantwortlichen informiert wurden, musste das Wasser von ca. 25 Haushalten abgestellt werden. Laut Auskunft der Firma wird die Störung um ca. 17:00 Uhr beseitigt sein. Eine Ursache konnte bei Erstellung dieses Berichts noch nicht benannt werden. Ein Befahren der Straße war halbseitig möglich.

