Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe stehlen Armatur eines Porsche

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagmorgen (06.02.) gegen 07:30 Uhr bemerkte der Besitzer eines Porsche, dass sein unter dem Carport stehender Pkw im Weidenweg in Refrath von Dieben heimgesucht wurde. Zwei Tage zuvor war er zuletzt an seinem Fahrzeug und es war noch alles in Ordnung. Die Unbekannten hatten auf der Fahrerseite unterhalb des Lenkrades den unteren Teil der Armatur inklusive Elektronik ausgebaut. Es waren allerdings keine Aufbruchspuren zu erkennen.

Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell