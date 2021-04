Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand im Dachgeschoss

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 5:10 Uhr im Dachgeschoss eines als Asylbewerberunterkunft genutzten, dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Riedmühlestraße ein Brand ausgebrochen. Der Brand wurde von Anwohnern selbst bemerkt, die sofort die Feuerwehr alarmierten. Durch das schnelle Eingreifen der Wehren aus Sindelfingen, Maichingen, Darsheim und Leonberg, die mit 60 Einsatzkräften am Brandort waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden und die 15 zum Zeitpunkt des Brandes anwesenden Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300.000 Euro. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Anwohner kamen zunächst in einem nahegelegenen Hotel unter. Die Stadt Sindelfingen kümmert sich um die weitere Unterbringung. Sindelfingens Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer war selbst vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

