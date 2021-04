Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: 52-Jährige alkoholisiert in Unfallflucht verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Beherzt griffen zwei Zeugen am Mittwochnachmittag zu und nahmen einer 52 Jahre alten BMW-Fahrerin in der Beerhaldenstraße in Enzweihingen den Fahrzeugschlüssel ab. Die Frau war zuvor von der Karl-Blessing-Straße in die Rieter Straße abgebogen, wobei sie über eine Verkehrsinsel fuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Ohne anzuhalten hatte sie ihre Fahrt in der Rieter Straße fortgesetzt, um anschließend in die Beehaldenstraße abzubiegen. Nachdem sie dort auf einem Betriebsgelände zweimal gegen eine Beschilderung gefahren und, nach einem Wendemanöver, auch gegen eine Briefkastenanlage geprallt war, endete ihr Fahrt dann dort. Die Zeugen, die dies beobachtet hatten, griffen ein und hinderten die Frau weiterzufahren. Die hinzugerufene Polizei stellte Atemalkoholgeruch bei der 52-Jährigen fest. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit.

