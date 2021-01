Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

RatzeburgRatzeburg (ots)

Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.01.2021 - Dassendorf

Am Donnerstagabend kam gegen 22:30 Uhr am Dassendorfer Kreuz, Kreuzung B404/ B 207/ L213 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallfahrer war deutlich alkoholisiert.

Nach ersten Erkenntnissen fiel ein 44-jähriger Geesthachter den Beamten des Polizeireviers Geesthacht auf, als er ihnen mit seinem Wohnmobil im Geesthachter Stadtgebiet ohne vordere Fahrzeugbeleuchtung entgegenkam. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und auch nicht auf Blaulicht und Martinshorn. Das Wohnmobil der Marke Fiat wurde in Schlangenlinien, teilweise auf der Gegenfahrbahn, ohne vordere Beleuchtung in Richtung B 207 mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h geführt. Auch in der Ortschaft Hohenhorn fuhr der Fahrzeugführer in unsicherer Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit. Den Beamten war es nicht möglich das Fahrzeug zu stoppen und Unterstützung wurde angefordert. Am Dassendorfer Kreuz versuchte der Fahrer des Wohnmobils zwei gerade anfahrende Fahrzeuge zu überholen und stieß zuerst mit einem Mercedes zusammen und danach mit einem BMW. Nach den Zusammenstößen blieb das Wohnmobil ca. 50m weiter auf dem Grünstreifen stehen. Der 43-jährige Mercedes- Fahrer und der 28-jährige BMW- Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Mercedes und das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 EUR geschätzt.

Der Fahrer des Wohnmobils war ebenfalls unverletzt und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,87 Promille. Der Führerschein des Geesthachters wurde sichergestellt. Durch die unterstützenden Beamten des Polizeireviers Schwarzenbek wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der Geesthachter wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit verantworten müssen.

