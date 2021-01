Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

RatzeburgRatzeburg (ots)

08. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.01 2021 - Börnsen

Am 07.01.2021, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:50 Uhr kam es in Börnsen im Steinredder zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Steinredder in Börnsen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen

