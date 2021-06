Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, 17. Juni 2021, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Von-Dorgelo-Straße mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des grauen Pkw Ford Eco Sport eines 29-jährigen Mannes aus Lohne ein. Der Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkstreifen abgeparkt Die hierdurch Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Damme - Brand eines Gartenhäuschens

Am Sonntag, 20. Juni 2021, gegen 12.20 Uhr, kam es im Magnolienweg in Damme zu einem Brandgeschehen: Ein 43-Jähriger hatte Grillkohle mithilfe einem Gasbrenner angezündet. Hierbei geriet neben der Grillkohle auch ein in unmittelbarer Nähe des Kohlegrills befindliches Gartenhäuschen in Brand. In dem Gartenhäuschen befand sich ein Geräteschuppen, ein Gewächshaus sowie ein Hühnerstall. Das gesamte Objekt brannte vollständig aus. Die Hühner kamen nicht zu Schaden. Durch die starke Hitzeentwicklung erlitten auch das Wohnhaus des Verursachers, sowie der Zaun eines Nachbarn leichte Brandschäden. Der Verursacher, sowie seine Frau, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Damme, Osterfeine und Borringhausen waren mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 80 Kameraden vor Ort.

Lohne - Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Am Sonntag, 20. Juni 2021, kam es gegen 16.40 Uhr auf der Kroger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-jähriger Mann aus Damme befuhr mit seinem Krad die Kroger Straße in Lohne. Im Zuge einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen wasserführenden Straßengraben. Er blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 20. Juni 2021, kam es gegen 17.55 Uhr auf der Landesstraße L76 in Vörden, Fahrtrichtung Bundesautobahn A1, zu einem Verkehrsunfall: Eine 24-Jährige aus Ostercappeln bog auf die L76 in Fahrtrichtung Vörden auf. Ein 27-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden befand sich mit seinem PKW hinter ihr und leitete hinter dem Ortsausgangsschild Vörden einen Überholvorgang ein. Hierbei übersah er die entgegenkommenden Fahrzeuge und touchierte das Fahrzeug der 24-Jährigen beim Versuch, wieder nach rechts auf die eigene Fahrbahn einzuscheren. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Sonntag, 20. Juni 2021, gegen 20.10 Uhr, kam es auf der Füchteler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 15-jähriger Mofafahrer und ein 16-jähirger Pedelecfahrer befuhren mit ihren Fahrzeugen nebeneinander (Mofafahrer links/Pedelecfahrer rechts) die Füchteler Straße in Fahrtrichtung Ravensberger Straße. Im Streckenverlauf kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einer Berührung, wobei der der 16-Jährige auf der Straße zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

