Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht in der Watzmannstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die zwischen Samstag 16.00 Uhr und Sonntag 10.00 Uhr eine Unfallflucht in der Watzmannstraße in Kuppingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen Mercedes, der am Straßenrand stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, doch der Unbekannte machte sich trotzdem kurzerhand davon.

