Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:45 Uhr fuhr eine 22-jährige Lenkerin eines Postzustellerfahrzeugs von der Jägerstraße in den Eichenweg und musste dort aufgrund eines ausscherenden und auf ihrer Seite entgegenkommenden Fahrzeugs ausweichen. Hierbei geriet sie auf den Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Parkplatz der Eishalle und prallte dort gegen einen Baum. Sowohl die Lenkerin als auch ihr 31-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die 22-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entgegenkommende Pkw, bei dem es sich um einen dunklen Kompaktwagen handelte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07154/13130 zu melden.

