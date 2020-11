Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Vier brennende Gartenhütten beschäftigten die Feuerwehr am Morgen.

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen hatte die Feuerwehr Frankfurt gleich vier brennende Gartenhütten zu löschen. Zunächst brannten gegen kurz nach sieben Uhr zwei nur wenige hundert Meter voneinander entfernt stehende Hütten an der Sindlinger Bahnstraße in Sindlingen. Eine der in Brand geratenen Hütten war ein umgebauter Überseecontainer, der für die Durchführung effektiver Löschmaßnahmen zunächst mit Spezialgerät aufgebrochen werden musste. An den Löscharbeiten, die bis gegen kurz vor zehn Uhr andauerten, waren insgesamt 28 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen beteiligt. Gegen 08:00 Uhr brannten zwei weitere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Seckbach. Die nebeneinander stehenden Gartenhütten wurden trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die bereits fünf Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort war, ein Raub der Flammen und total zerstört. An dieser Einsatzstelle waren insgesamt 20 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen eingebunden. Einsatzende war gegen 09:15 Uhr. Verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann nicht beziffert werden. Die Brandursachen werden von der Polizei ermittelt.

